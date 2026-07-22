Павел Василенко

Карпаты объявили о переходе 21-летнего Феллипе Виейры Кардозу. Львовский клуб заключил контракт с бразильским полузащитником по схеме 4+1 года.

Первые шаги в футболе Феллипе делал в местных юношеских командах Овел и Вила Нова. Впоследствии перебрался в Словакию, где выступал за СТК Шаморин.

В январе 2026 года футболист перешел в латвийскую Лиепаю, где провел 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Карпаты с 41 очком в активе завершили сезон 2025/26 годов на девятой строке в итоговой турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

В первом туре сезона 2026/27 годов в элитном дивизионе Украины Карпаты отправятся в Кривой Рог, где сыграют против местного Кривбасса. Матч запланирован на 1 августа, стартовый свисток на стадионе «Горняк» должен прозвучать в 13:00.