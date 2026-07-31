Павел Василенко

Львовские Карпаты официально объявили о подписании испанского атакующего полузащитника мадридского Реала Бруно Иглесиаса.

Отмечается, что контракт между клубом и 23-летним футболистом будет действовать в течение двух следующих сезонов. Также в соглашении есть опция продления сотрудничества еще на год.

Бруно начал карьеру в молодежной команде Санта Марта. Позже перешел в академию Реала и выступал за юношеские и молодежные команды «сливочных».

Был капитаном Реала в Юношеской лиге УЕФА, сыграл семь матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

Сезон 2023/24 Бруно провел во второй команде Сельты из Виго. В прошлом сезоне выступал за мадридский Реал Кастилья.

Новичок зелено-белых имеет опыт выступлений за юношеские сборные Испании.