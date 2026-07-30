Павел Василенко

Львовские Карпаты официально объявили о подписании испанского правого защитника Ивана Калеро, который перешел из Культураль Леонеса.

30-летний футболист заключил с «львами» контракт по схеме «2+1». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 450 тысяч евро.

Калеро является воспитанником академий двух грандов испанского футбола – мадридских Реала и Атлетико. После выступлений за юношеские команды «матрасников» он получал вызов в молодежную сборную Испании.

В 2014 году защитник перебрался в Англию, где выступал за Дерби Каунти и Бертон Альбион. Впоследствии продолжил карьеру в нидерландской Спарте (Роттердам), а в 2017 году вернулся в Испанию.

В последние годы Калеро защищал цвета Эльче, Саламанки, Нумансии, Малаги, Алькоркона, Картахены и Сарагосы. Летом 2025 года он присоединился к Культураль Леонеса, где провел очень продуктивный сезон.

В сезоне 2025/26 испанец сыграл 35 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач, став одним из самых эффективных защитников команды.