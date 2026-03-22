Карпаты с дублем Брунинью разгромили Оболонь в матче УПЛ
Команда из Львова поднялась на девятое место
Львовские Карпаты одержали домашнюю победу над Оболонью в поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги.
Хозяева заложили фундамент успеха еще в первом тайме благодаря двум точным ударам — счет открыл Бруниньо, а удвоил преимущество Чебер Алькайн.
Во второй половине встречи Бруниньо оформил дубль, а окончательный счет в конце игры установил Артур Шах.
УПЛ. 21-й тур
Голы: Бруниньо, 22, 53, Алькайн, 37, Шах, 87
Карпаты набрали 26 очков и поднялись на девятое место в таблице УПЛ. Оболонь с 24 баллами опустилась на десятое место.
