Моуринью: «Удивляет, что лучшими клубами мира управляют тренеры без серьезного опыта»
около 19 часов назад
Жозе Моуриньо / фото - Getty
Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью после игры седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против Ювентуса (0:2) поделился своим видением современных тренерских тенденций в европейском футболе.
Меня удивляет, что лучшими клубами мира управляют тренеры без серьёзного опыта. В то же время, когда я думаю об Аллегри в Милане, Гасперини в Риме или Спаллетти в Ювентусе, это никогда не вызывает у меня удивления, – слова наставника Бенфики приводит AS.
Жозе Моуринью возглавляет лиссабонский клуб с сентября 2025 года. После семи матчей общего этапа Лиги чемпионов Бенфика имеет шесть набранных очков и занимает 29-е место в турнирной таблице.
