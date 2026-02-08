Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик подвел итоги матча 25 тура АПЛ против Тоттенхэма (2:0). Его слова приводит TNT Sports.

Когда соперник остается вдесятером, это всегда коварная ситуация. Иногда в первом тайме игра была достаточно открытой. Мне казалось, что мы действовали опасно с самого начала, и это радует. Но было несколько проблемных ситуаций, когда «Тоттенхэм» играл в хороший футбол в первом тайме, так что нам придется разобраться с парой проблем.

Ведя в счете и играя против десятерых, думаю, мы хорошо управляли игрой во второй половине, в целом ее контролировали, всегда хотели забить второй мяч, а когда это удалось – были уже в очень хорошем положении, - сказал Каррик.