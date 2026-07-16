Павел Василенко

Полуфинал чемпионата мира против Испании может иметь серьёзные последствия для защитника Арсенала и сборной Франции Вильяма Салибы. По информации L'Equipe, футболист получил травму спины, из-за которой рискует выбыть из игры на четыре-пять месяцев.

По данным источников, окончательные сроки восстановления будут зависеть от выбранного метода лечения и того, как будет проходить реабилитация. Не исключено, что Салибе потребуется длительное восстановление, которое может затронуть значительную часть нового сезона.

Сообщается, что проблемы со спиной беспокоили французского центрбека ещё до чемпионата мира, а повреждение, полученное в матче с Испанией, лишь усугубило ситуацию.

Для Арсенала это может стать серьёзным ударом. В сезоне 2025/26 Салиба провёл 50 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 100 миллионов евро, что делает француза самым дорогим центральным защитником в мире.