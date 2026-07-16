Павел Василенко

Полуфинал чемпионата мира между Англией и Аргентиной получил громкое продолжение за пределами футбольного поля. После победы со счетом 2:1 аргентинские футболисты во время празднования развернули баннер с надписью «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвины — аргентинские»), который им передали болельщики с трибун.

Этот жест вызвал резкую реакцию британских властей. Министр бизнеса и торговли Великобритании Питер Кайл заявил, что политике не место в футболе, и сообщил, что правительство обратилось к ФИФА с призывом расследовать инцидент. По его словам, организация должна оценить, нарушены ли дисциплинарные правила.

Фолклендские острова, которые в Аргентине называют Мальвинскими, остаются предметом длительного территориального спора между двумя странами. Регламент ФИФА запрещает политические, идеологические или другие неуместные сообщения во время официальных матчей, а за такие нарушения предусмотрены штрафы или даже дисквалификации.

Аргентинские футболисты не скрывали своих эмоций. Лисандро Мартинес заявил, что баннер имел особое значение для ветеранов войны за Мальвинские острова, а Леандро Паредес подчеркнул, что команда играла и ради них. Тем временем ФИФА пока не комментирует ситуацию.