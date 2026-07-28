Павел Василенко

Райо Вальекано оказался в центре громкого скандала накануне нового сезона Ла Лиги. Региональное правительство Мадрида временно отозвало концессию на использование стадиона «Эстадио де Вальекас» и начало его срочную реконструкцию.

Такое решение было принято после технического аудита, который выявил серьезные нарушения. Инспекторы зафиксировали отсутствие необходимой документации по безопасности, неисправности электрических и противопожарных систем, риск распространения легионеллеза, а также использование отдельных помещений, предназначенных для персонала, как мест для хранения отходов.

По информации региональных властей, клуб в течение длительного времени не выполнял свои обязательства по надлежащему техническому обслуживанию арены, что ставило под угрозу безопасность болельщиков.

Ремонтные работы начнутся немедленно и, по предварительным оценкам, продлятся от двух до шести месяцев. На этот период Райо Вальекано придется искать другой стадион для проведения домашних матчей чемпионата Испании.

Срочная реконструкция является лишь первым этапом масштабного проекта модернизации арены. Общая стоимость работ оценивается в 60 миллионов евро, а план предусматривает не только обновление инфраструктуры, но и строительство новой трибуны, которое должно завершиться в течение ближайших двух лет.