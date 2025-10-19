Павел Василенко

Нападающий Баварии Гарри Кейн оформил выдающееся достижение в матче Бундеслиги против Боруссии Дортмунд (2:1). Его гол стал 400-м в клубной карьере – впечатляющий результат, доступный лишь легендам.

В активе англичанина:

280 голов – за Тоттенхэм,

104 – за Баварию,

9 – за Миллуолл,

5 – за Лейтон Ориент,

2 – за Лестер Сити.

Кейн продолжает фантастическую форму: в этом сезоне – 19 голов и 3 ассиста в 11 матчах. Его контракт с мюнхенским клубом действует до 30 июня 2027 года.

Следующими соперниками Баварии станут Брюгге, Боруссия Менхенгладбах и Кёльн.