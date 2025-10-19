Кейн достиг исторической отметки в клубной карьере
Англичанин забил 400-й гол
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Нападающий Баварии Гарри Кейн оформил выдающееся достижение в матче Бундеслиги против Боруссии Дортмунд (2:1). Его гол стал 400-м в клубной карьере – впечатляющий результат, доступный лишь легендам.
В активе англичанина:
- 280 голов – за Тоттенхэм,
- 104 – за Баварию,
- 9 – за Миллуолл,
- 5 – за Лейтон Ориент,
- 2 – за Лестер Сити.
Кейн продолжает фантастическую форму: в этом сезоне – 19 голов и 3 ассиста в 11 матчах. Его контракт с мюнхенским клубом действует до 30 июня 2027 года.
Следующими соперниками Баварии станут Брюгге, Боруссия Менхенгладбах и Кёльн.
