Нападающий и лидер Баварии Гарри Кейн прокомментировал ничью с Майнцем (2:2). Его слова приводит издание Bild. Футболист признался, что разочарован результатом и хотел бы одержать победу в игре с аутсайдером Бундеслиги.

«Мы полностью контролировали игру первые 44 минуты и имели много моментов, чтобы забить. Но они внезапно сравняли счет прямо перед перерывом, и это изменило ход матча. После перерыва мы снова вышли доминировать, но нам не хватало завершающего удара. Потом они забили красивый гол, и нам пришлось отыгрываться.

Майнц боролся до конца и выложился на все сто — они проделали хорошую работу. У нас было много матчей за короткий период, но это не оправдание. Конечно, мы хотели уйти на зимний перерыв с двумя победами. Ничья дома – это результат, который разочаровывает, но мы должны принять его и двигаться дальше», — сказал Кейн.