Нападающий Баварии Гарри Кейн установил новый рекорд чемпионата Германии, став самым быстрым игроком в истории Бундеслиги, который достиг отметки в 100 результативных действий по системе гол плюс пас.

Англичанин отметился забитым мячом в матче 15-го тура против Хайденхайма, в котором мюнхенский клуб одержал уверенную победу со счетом 4:0.

Германия. Бундеслига. 15-й тур

Хайденхайм – Бавария 0:4

(Станишич 15, Олисе 32, Диас 86, Кейн 90+2)

Благодаря этому голу Кейн довел свой показатель в Бундеслиге до 100 очков по системе гол плюс пас (81 гол и 19 ассистов). На достижение этого рубежа ему понадобилось всего 78 матчей — это лучший результат с момента начала ведения такой статистики с сезона 2004/2005. Предыдущий рекорд принадлежал Арьену Роббену, который достиг этой отметки после 119 матчей.

Гарри Кейн присоединился к Баварии летом 2023 года, перейдя из Тоттенхэма. В текущем сезоне форвард уже провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Также на его счету пять мячей в шести играх Лиги чемпионов, пять голов в Кубке Германии и один точный удар в Суперкубке страны.