Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн высказался после поражения команды в матче 19 тура Бундеслиги против Аугсбурга со счетом 1:2.

Напомним, что Бавария вышла вперед благодаря голу Хироки Ито, однако в конце второго тайма пропустила два мяча. Это поражение стало первым для мюнхенского клуба в этом сезоне чемпионата Германии.

«Первый тайм был неплохим. Думаю, мы заслуживали лидерства, а также у нас были моменты, когда мы могли фактически определить ход игры.

Наш последний штрих был не совсем чистым, последний пас был неудачным, а их вратарь сделал несколько хороших сейвов. А при счете 1:0 игра всегда открытая, независимо от того, против кого вы играете; вас могут за это наказать. Нам немного не хватало энергии; мы не так плавно владели мячом. Уважение к нашим соперникам: они оказывали больше давления и усложняли нам задачу.

Это был тяжелый период с многими играми, но в конечном итоге всё происходит быстро, и сейчас мы сосредоточены на Лиге чемпионов».