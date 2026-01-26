Кейн — после поражения Баварии от Аугсбурга: «Нам немного не хватило энергии»
Кейн объяснил первое поражение в сезоне в Бундеслиге
около 1 часа назад
Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн высказался после поражения команды в матче 19 тура Бундеслиги против Аугсбурга со счетом 1:2.
Напомним, что Бавария вышла вперед благодаря голу Хироки Ито, однако в конце второго тайма пропустила два мяча. Это поражение стало первым для мюнхенского клуба в этом сезоне чемпионата Германии.
«Первый тайм был неплохим. Думаю, мы заслуживали лидерства, а также у нас были моменты, когда мы могли фактически определить ход игры.
Наш последний штрих был не совсем чистым, последний пас был неудачным, а их вратарь сделал несколько хороших сейвов. А при счете 1:0 игра всегда открытая, независимо от того, против кого вы играете; вас могут за это наказать. Нам немного не хватало энергии; мы не так плавно владели мячом. Уважение к нашим соперникам: они оказывали больше давления и усложняли нам задачу.
Это был тяжелый период с многими играми, но в конечном итоге всё происходит быстро, и сейчас мы сосредоточены на Лиге чемпионов».