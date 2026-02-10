Английский форвард Баварии Гарри Кейн привлек внимание клубов из Саудовской Аравии и уже следующим летом может получить крайне выгодные предложения.

По данным Kicker, интерес к 30-летнему нападающему проявляют топ-клубы саудовского чемпионата, среди которых называются Аль-Ахли и Аль-Иттихад. При этом руководство мюнхенцев намерено сохранить своего ключевого бомбардира, однако в контракте Кейна прописан пункт о выкупе в размере 70 миллионов евро.

Этот пункт дает игроку право официально уведомить клуб о желании сменить команду перед его активацией.

В нынешнем сезоне Кейн демонстрирует выдающуюся результативность — он уже забил 38 мячей в 35 матчах за Баварию во всех турнирах. Контракт английского нападающего с немецким грандом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Бавария хочет продлить контракт с легендой клуба.