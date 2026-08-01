Павел Василенко

Челси официально подтвердил подписание нападающего Брайтона Дэнни Уэлбека. 35-летний форвард сборной Англии заключил контракт с лондонским клубом до лета 2028 года и в ближайшее время присоединится к команде Хаби Алонсо во время предсезонного турне.

После объявления о трансфере Уэлбек не скрывал эмоций и признался, что возможность перейти в Челси стала для него большой честью.

«Когда слышишь об интересе Челси, это наполняет огромной гордостью. Это клуб с великой историей, который каждый год стремится выигрывать трофеи и бороться за самые высокие цели», – заявил нападающий.

Футболист также рассказал, что уже успел пообщаться с новыми партнерами и главным тренером.

«Для меня большая честь присоединиться к клубу такого масштаба именно сейчас. Я уже знаю некоторых ребят, у меня были замечательные разговоры с менеджером, и я уже чувствую связь с командой. Во мне все еще тот же огонь, и я готов отдать все силы, чтобы помочь Челси и сделать счастливыми наших болельщиков», – сказал Велбек.

Новичок «синих» имеет за плечами огромный опыт выступлений на высшем уровне. За карьеру он провел более 400 матчей в Премьер-лиге Англии, играл в Лиге чемпионов, а также представлял сборную Англии на двух чемпионатах мира.

В футболке национальной команды Уэлбек забил 16 мячей и был одним из ключевых исполнителей англичан на Евро-2012.