Павел Ватиленко

Возвращение Михаила Мудрика в футбол после отмены дисквалификации еще не гарантирует, что украинец продолжит выступать за Челси. Будущее вингера в лондонском клубе остается открытым, а окончательное решение по нему планируют принять уже в августе.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, ближайшие недели станут определяющими для 25-летнего футболиста. После возвращения в расположение команды тренерский штаб и руководство Челси оценят его физическое состояние и готовность к выступлениям, после чего определятся с дальнейшими планами.

Не исключено, что Мудрик покинет лондонский клуб уже во время нынешнего трансферного окна. В то же время вариант с продолжением карьеры на «Стэмфорд Бридж» также остается актуальным.

Украинский вингер перешел в Челси из донецкого Шахтера зимой 2023 года. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов были предусмотрены в виде бонусов.

Свой последний официальный матч за «синих» Мудрик провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против немецкого Гайденхайма (2:0), отметившись забитым мячом. После этого украинец был отстранен из-за допингового дела.

После пересмотра антидопинговых правил и отмены дисквалификации он получил право немедленно вернуться к официальным матчам. Контракт Мудрика с Челси действителен до 30 июня 2031 года.