Павел Василенко

Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала официальное разъяснение решения об отмене дисквалификации украинского вингера Челси Михаила Мудрика. После завершения рассмотрения дела футболист получил право немедленно вернуться к официальным матчам.

В заявлении ассоциации сказано, что во время апелляционного процесса Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло изменения в технический документ TD2027MRL, который регламентирует критерии оценки результатов допинг-тестов.

По новым правилам концентрация мельдония, обнаруженная в пробе украинца, уже не подлежала бы официальному докладу, а значит, не считалась бы нарушением антидопинговых правил.

«При рассмотрении апелляции WADA внесла изменения в технический документ TD2027MRL. Согласно новым правилам, концентрация мельдония, обнаруженная в пробе Мудрика, теперь не подлежала бы отчетности и, следовательно, не привела бы к нарушению антидопинговых правил. Учитывая эти изменения и другие обстоятельства дела, стороны достигли соглашения в соответствии со статьей 10.8.2 Всемирного антидопингового кодекса. В результате этого Михаил Мудрик больше не находится под дисквалификацией и имеет право немедленно вернуться к официальным матчам», – говорится в заявлении ФА.

Мудрик перешел в Челси из донецкого Шахтера в начале 2023 года. Лондонский клуб заплатил за трансфер украинца 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

За время выступлений в составе синих 25-летний вингер провел 73 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач.

Последний матч за Челси украинец провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против Хайденхайма, в котором отметился забитым мячом и помог своей команде одержать победу со счетом 2:0.

Контракт Мудрика с лондонским клубом рассчитан до лета 2031 года. По последней оценке Transfermarkt, опубликованной в мае 2025 года, рыночная стоимость украинского вингера составляет 18 миллионов евро.