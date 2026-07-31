Стало известно, почему Мудрика оправдали. Футбольная ассоциация Англии сделала заявление
Организация официально объяснила свое решение
Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала официальное разъяснение решения об отмене дисквалификации украинского вингера Челси Михаила Мудрика. После завершения рассмотрения дела футболист получил право немедленно вернуться к официальным матчам.
В заявлении ассоциации сказано, что во время апелляционного процесса Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло изменения в технический документ TD2027MRL, который регламентирует критерии оценки результатов допинг-тестов.
По новым правилам концентрация мельдония, обнаруженная в пробе украинца, уже не подлежала бы официальному докладу, а значит, не считалась бы нарушением антидопинговых правил.
«При рассмотрении апелляции WADA внесла изменения в технический документ TD2027MRL. Согласно новым правилам, концентрация мельдония, обнаруженная в пробе Мудрика, теперь не подлежала бы отчетности и, следовательно, не привела бы к нарушению антидопинговых правил. Учитывая эти изменения и другие обстоятельства дела, стороны достигли соглашения в соответствии со статьей 10.8.2 Всемирного антидопингового кодекса. В результате этого Михаил Мудрик больше не находится под дисквалификацией и имеет право немедленно вернуться к официальным матчам», – говорится в заявлении ФА.
Мудрик перешел в Челси из донецкого Шахтера в начале 2023 года. Лондонский клуб заплатил за трансфер украинца 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрены в виде бонусов.
За время выступлений в составе синих 25-летний вингер провел 73 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач.
Последний матч за Челси украинец провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против Хайденхайма, в котором отметился забитым мячом и помог своей команде одержать победу со счетом 2:0.
Контракт Мудрика с лондонским клубом рассчитан до лета 2031 года. По последней оценке Transfermarkt, опубликованной в мае 2025 года, рыночная стоимость украинского вингера составляет 18 миллионов евро.
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