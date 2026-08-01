Павел Василенко

1 августа на «Accor Stadium» в Сиднее состоялось товарищеское лондонское дерби, в котором Тоттенхэм одержал волевую победу над Челси со счетом 2:1.

Команда Хабиса Алонсо открыла счет на 21-й минуте. Новичок «синих» Эстевано Виллиан удачно завершил атаку после передачи Джейми Байно-Гиттенса и вывел Челси вперед.

Перед самым перерывом «шпоры» восстановили равновесие. После прострела Мано Соломона, который ранее выступал за донецкий Шахтер, свой дебютный гол за лондонский клуб забил новичок Сандро Тонали.

В начале второго тайма Тоттенхэм оказался в сложном положении. Кевин Дансо, который лишь несколько минут назад появился на поле, получил прямую красную карточку за фол последней надежды против Жоау Педру.

Несмотря на игру в меньшинстве, команда Роберто Де Дзерби не только удержала ничью, но и вырвала победу уже в компенсированное время. На 90+2-й минуте Джейми Донли попал в штангу, а Ришарлисон первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку, установив окончательный счет – 2:1.

Для Челси этот матч стал вторым в рамках предсезонного турне по Австралии и Азии. Следующий матч лондонцы проведут 5 августа в Гонконге, где встретятся с Ювентусом.

Контрольный матч

Челси – Тоттенхэм – 1:2

Голы: Эстевано, 21 – Тонали, 45, Ришарлисон, 90+2.