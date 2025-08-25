Хабі Алонсо видит позитивные изменения в Реале на старте сезона
«Бланкос» не теряют очки на старте
25 минут назад
Главный тренер Реала Хаби Алонсо подвел итоги матча 2 тура Ла Лиги против Овьедо (3:0). Его слова приводит Marca.
Я анализирую победу с точки зрения игры. В первом тайме у нас был отличный ритм работы с мячом, мы доминировали, хотя было сложно, потому что Овьедо плотно оборонялся. Мы знали, что нужно продолжать в том же духе.
Во втором тайме мы немного притормозили, нам было сложно поддерживать ритм, но благодаря защите мы перехватывали мяч, быстро переходили в атаку, и два гола принесли нам спокойствие.
Я доволен тем, что это была очень целостная игра. Винисиус отлично вошел в нее, стал решающим фактором, и я рад за него.», - сказал Алонсо.
