В воскресенье, 24 августа, Жирона разгромно проиграла Вильярреалу (0:5) в матче второго тура испанской Ла Лиги 2025/26.

Вингер национальной сборной Украины Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе команды и был заменён на Яспера Асприлью на 78-й минуте поединка.

Главный тренер Жироны Мичел поделился своими ощущениями после разгромного поражения.

«Очень трудно пережить чувство, что мы не команда. Сообщение для болельщиков сложное. Все видели, что мы не конкурировали.

Прошу прощения и призываю задуматься о футболе. Нельзя отвлекаться на другие вещи. Мы не сосредоточены на этих моментах. Кажется, мы ждем, когда закроется рынок, чтобы начать играть, я очень разочарован. Весь коллектив пронизан чувством, что мы не команда.

Сегодня я не чувствую себя частью команды. Когда тренер чувствует, что мы не команда, это очень больно. Конечно, ответственность на мне, но я всегда делаю это с намерением показать максимум. Мне нужна команда для работы, которая обладает душой, страстью и ощущением нахождения там, где хочет быть. Это также ответственность клуба, потому что сообщение не является четким», – цитирует Мичела издание Marca.