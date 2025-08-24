Крапивцов пропустил пять мячей, Цыганкова заменили. Вильярреал уничтожил Жирону в матче Ла Лиги.
Команда українців опозорилась в матче чемпионата Испании
34 минуты назад
Владислав Крапивцов. Фото - Getty Images
Во втором туре Ла Лиги Вильярреал на своем стадионе принимал Жирону. Встреча завершилась уверенной победой хозяев с результатом 5:0.
Вильярреал забил четыре мяча в ворота украинского вратаря Жироны Владислава Крапивцова в первые 28 минут матча.
Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.
Вильярреал занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав шесть очков, Вильярреал находится на последней, 20-й позиции (0 баллов).
Ла Лига, 2-й тур
Вильярреал – Жирона – 5:0
Голы: Пепе, 7, Бьюкенен, 16, 28, 64, Марин, 25.