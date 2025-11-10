Павел Василенко

После двух неудачных матчей подряд мадридский Реал оказался под шквалом критики. Поражение от Ливерпуля в Лиге чемпионов и ничья с Райо Вальекано в Ла Лиге заставили фанатов заговорить о возможном кризисе. Но Хаби Алонсо, главный тренер «сливочных», сохраняет спокойствие.

«Это кризис? Мы знаем, где находимся. В хорошие и плохие времена нужно сохранять баланс. Мы хотели сыграть лучше после поражения на «Энфилде», но иногда обстоятельства не позволяют навязать свою игру. Во втором тайме все могло сложиться иначе. Это не про эмоциональные взлеты – мы стабильны в своей подготовке и менталитете».

Испанец подчеркнул, что сезон только набирает обороты, поэтому говорить о кризисе преждевременно.

«Меня больше беспокоит, чтобы команда продолжала расти, совершенствоваться, сохранять самокритику. Мы прекрасно понимаем, кто мы и к чему стремимся. Сейчас ноябрь – еще очень рано делать громкие выводы. Главное – держать высокие стандарты», – сказал Алонсо на пресс-конференции.

Следующее испытание ждёт Реал уже 27 ноября, когда команда Алонсо сыграет на выезде в Братиславе против Слована в рамках Лиги конференций.