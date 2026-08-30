Павел Василенко

Манчестер Юнайтед одержал победу над «Ипсвичем» во втором туре Английской Премьер-лиги. Команда Майкла Каррика забила пять мячей на «Олд Траффорд» и после неудачного старта сезона наконец набрала три очка.

Матч начался неудачно для хозяев. На 30-й минуте Дэвис воспользовался своим шансом и вывел Ипсвич вперед. Манчестер Юнайтед отыгрался еще до перерыва – на 40-й минуте Бруну Фернандеш замкнул передачу Матеуса Куньи.

После перерыва хозяева быстро перевернули игру. Гривз неудачно сыграл у своих ворот и отправил мяч в сетку, подарив Манчестер Юнайтед преимущество.

Далее настало время Фернандеша. Португалец сначала уверенно реализовал пенальти, а через семь минут забил свой третий гол в матче, оформив хет-трик.

На этом капитан Манчестер Юнайтед не остановился. За восемь минут до завершения основного времени Фернандеш отдал результативную передачу на Мбемо, который увеличил преимущество хозяев до четырех мячей.

Ипсвич сумел ответить уже в компенсированное время – Апком установил окончательный счет 5:2.

После двух туров Манчестер Юнайтед и Ипсвич имеют по три очка.

АПЛ, 2-й тур

Манчестер Юнайтед – Ипсвич – 5:2

Голы: Бруну Фернандеш, 40, 61 (пенальти), 68, Гривз, 56 (автогол), Мбемо, 82 – Дэвис, 29, Акпом, 90+1.