Павел Василенко

Манчестер Юнайтед близок к подписанию полузащитника Астон Виллы Юри Тилеманса. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, а информацию также подтверждают ведущие британские СМИ.

По их данным, руководство «красных дьяволов» уже достигло устной договоренности с представителями 29-летнего бельгийца и в ближайшее время готово активировать клаусулу в его контракте. Сумма трансфера составит 41 миллион евро.

Хотя действующее соглашение Тилеманса с Астон Виллой было рассчитано ещё на два года, футболист уже согласился сменить клуб. В прошлом сезоне он стал одним из ключевых исполнителей команды Унаи Эмери, проведя 35 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

Удачным для хавбека стал и чемпионат мира-2026. В составе сборной Бельгии он сыграл пять матчей и отметился двумя забитыми мячами.

Тилеманс должен стать вторым летним новичком Манчестер Юнайтед в центре поля после договоренности с Челси относительно перехода Андрея Сантоса. После ухода Каземиро усиление средней линии стало одним из главных приоритетов клуба, и не исключено, что до закрытия трансферного окна команду пополнит еще один полузащитник.