Павел Василенко

Орельен Чуамени становится главным объектом интереса для полузащиты Манчестер Юнайтед, утверждает испанское издание AS. По информации источника, в ближайшие дни «красные дьяволы» начнут переговоры с Реалом о возможном трансфере француза. Английский клуб ищет замену Каземиро, но не смог добиться подписания своих первых двух целей – Маттеуса Фернандеша и Эллиота Андерсона. Трансфер Эдерсона из Аталанты будет завершен в ближайшее время, но это не будет единственным пополнением для полузащиты Манчестер Юнайтед.

«Красные дьяволы» готовы выделить значительную сумму за Чуамени, а Реал будет требовать за него более 100 миллионов евро.

Отношения между двумя клубами хорошие, и они открыты для сотрудничества. Два из самых серьезных трансферов Реала за последние годы состоялись именно в направлении «Олд Траффорд». Сначала, летом 2021 года, Манчестер Юнайтед приобрел Рафаэля Варана за 50 миллионов евро, а год спустя – Каземиро за 72 миллиона.