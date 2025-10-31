Хетафе начинает 11-й тур чемпионата Испании с надеждой сократить дистанцию до европейских позиций, принимая на своем поле последнюю команду таблицы – Жирону.

Команды, фанаты, реальные эмоции – все это про футбол. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Текущая форма и новости

В прошлом туре Хетафе прервал серию из пяти матчей без побед, обыграв в гостях Атлетик Бильбао со счетом 1:0. Такой результат позволил команде оформить лучший старт сезона за последние шесть лет и остаться рядом с топ-6. Однако, чтобы сохранить шансы на борьбу за еврокубки, Хетафе нужно добавить стабильности: клуб не выигрывал два матча подряд с начала сезона. К тому же домашний фактор пока не помогает – в трех последних матчах на Колизеуме команда не побеждала (2 ничьи и поражение), при этом пропуская лишь по одному голу.

Жирона, несмотря на проблемный старт, несколько выровняла ситуацию – команда проиграла лишь один из последних пяти матчей (1 победа, 3 ничьи). Однако каталонцы все еще остаются на дне таблицы. В предыдущей игре Жирона упустила возможность подняться выше, сыграв 3:3 с Овьедо, хотя и выходила вперед после отставания 0:2, но пропустила решающий гол на 97-й минуте. В гостях команда все еще ищет первую победу сезона (2 ничьи, 2 поражения), а в последних 13 выездных матчах в Ла Лиге одержала лишь одну победу.

История очных встреч

В четырех из пяти последних матчей между командами победа определялась разницей в один гол. В обоих матчах прошлого сезона выигрывали гости. Для Хетафе это было единственное поражение в последних пяти домашних играх против Жироны (3 победы, 1 ничья).

Интересные статистические факты

Хетафе проиграл четыре последних матча Ла Лиги, которые проходили в пятницу.

Лишь в одном матче этого сезона Хетафе вел в счете после первого тайма.

Последние три выездные победы Жироны в чемпионате завершились со счетом 1:0.

Жирона еще не забила после перерыва в выездных матчах этого сезона.

Ключевые игроки

Борха Майораль, автор победного гола Хетафе в прошлом туре, также отметился в предыдущей домашней победе над Жироной. У Жироны после травмы вернулся с ассистом Тома Лемар, который имеет семь побед в личных встречах против Хетафе.

Хетафе, вероятно, не сможет рассчитывать на Кико Фемению, который получил травму в предыдущем матче. У Жироны новых потерь нет.

Самые громкие футбольные события — на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.