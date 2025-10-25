Жирона провела матч десятого туру Ла Ліги проти Реала Овьедо. З перших хвилин на поле у складі каталонців вийшли українці Владислав Ванат та Віктор Циганков.

Перша половина зустрічі пройшла в рівній боротьбі з моментами обох команд, проте першими відзначилися гості. Після гри рукою захисника господарів суддя призначив пенальті, котрий впевнено реалізував Вінас.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги Овьедо.

На початку другого тайму новачки Ла Ліги подвоїли рахунок — після подачі з кутового Рондон виявився першим на м'ячі і пробив головою в лівий кут.

На 59-й хвилині тренер Жирони замінив Ваната та Циганкова. Пізніше каталонці отримали шанс на удар із 11-метрової позначки і Стуані скоротив відставання.

Під завісу зустрічі Унахі влучним ударом з меж штрафного зрівняв рахунок. А на 90-й хвилині Стуані оформив дубль, знову реалізувавши пенальті.

Команда Мічела не зуміла втримати перемогу, адже у компенсований час Реал Овьедо зрівняв рахунок.

Фінальний свисток зафіксував нічию.

Ла Ліга, десятий тур

Жирона — Овьедо — 3:3

Голи: Стуані (пен), 64, Унахі, 84 — Вінас (пен), 38, Рондон, 58, Кармо, 90+9