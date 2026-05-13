Сергей Разумовский

Финансовый директор Университати Крайова 1948 Адриан Митителу выразил недовольство ситуацией с игровым временем нападающего Владислава Бленуце в киевском Динамо. Как сообщает GOLAZO.ro, в румынском клубе внимательно следят за количеством матчей форварда в составе бело-синих, так как от этого зависит возможная дополнительная выплата за трансфер.

Сообщается, что при переходе Бленуце в Динамо в сентябре 2025 года клубы согласовали бонус в размере 300 тысяч евро. Университатя должна была получить эти средства при условии, что нападающий проведет не менее 15 матчей за киевскую команду в течение сезона.

Сейчас поединок против ЛНЗ (0:0) стал для Бленуце лишь 11-м в футболке Динамо. До завершения сезона в команде Александра Шовковского остаются еще три матча украинской Премьер-лиги и финал Кубка Украины, однако в румынском клубе сомневаются, что форвард получит достаточно игрового времени для выполнения бонусного условия.

Митителу дал понять, что в Университате подозревают позицию Динамо в этой ситуации. По его мнению, киевский клуб может быть не заинтересован в том, чтобы Бленуце достиг необходимой отметки в 15 матчей, ведь это обязывало бы Динамо выплатить еще 300 тысяч евро. Функционер также предположил, что вокруг использования нападающего может существовать определенное соглашение, направленное на избежание дополнительного платежа.

В нынешнем сезоне Бленуце провел за Динамо 11 матчей и отметился лишь одним забитым мячом. Его контракт с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в полтора миллиона евро.

Напомним, Бленуце впервые в 2026 году вышел на поле.