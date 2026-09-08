Лунін в запасе. Состав Реала на матч против Интера в ЛЧ стал известен
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени
Голкипер Андрей Лунин попал в заявку Реала на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против Интера.
Ранее мадридский клуб изначально не включил украинца в список игроков на игру.
По решению тренерского штаба, Лунин начнет поединок на скамейке запасных. В стартовом составе мадридцев выйдет Тибо Куртуа.
Реал: Куртуа, Думфрис, Конате, Хейсен, Кукурелья, Александер-Арнольд, Вальверде, Беллингем, Диас, Мбаппе, Винисиус
Матч Реал — Интер начнется в 22:00 по киевскому времени.
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