Павел Василенко

Главный тренер мадридского Реала Жозе Моуринью вводит строгие дисциплинарные правила в команде. Португалец решил отказаться от финансовых штрафов за опоздания и заменить их наказаниями, которые непосредственно будут влиять на участие футболистов в тренировках и матчах.

По новым правилам, игрок, опоздавший на тренировку, не сможет присоединиться к основной группе. Вместо этого он будет работать индивидуально в спортзале, а впоследствии может остаться вне заявки на ближайший матч.

Моуринью также установил требование приезжать на тренировочную базу Вальдебебас минимум за час до начала занятия. Особое внимание тренерский штаб уделит восстановлению футболистов и их питанию.

Все реабилитационные процедуры после травм должны проходить на базе клуба. Это касается и футболистов, которые пользуются услугами личных физиотерапевтов. Питание также должно соответствовать рекомендациям специалистов Реала.

Моуринью вернулся в мадридский клуб летом 2026 года. Это его второй период работы с командой после первого назначения в 2010 году. Тогда португалец возглавлял Реал до 2013 года и в сезоне 2011/12 привел его к чемпионству Испании. Мадридцы набрали рекордные на тот момент 100 очков.

Теперь Моуринью старается построить в команде максимально дисциплинированную систему, в которой нарушение внутренних правил будет иметь для футболистов спортивные, а не только финансовые последствия.

За мадридскую команду выступает украинский голкипер Андрей Лунин.