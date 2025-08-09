Павел Василенко

Расмусу Хойлунду могут разрешить покинуть Манчестер Юнайтед. Условия английского клуба известны.

Манчестер Юнайтед сегодня объявил о подписании контракта с нападающим РБ Лейпциг Беньямином Шешко. Ожидается, что словенец будет ключевой атакующей силой команды Рубена Аморима в следующем сезоне.

После перехода Шешко на «Олд Траффорд» места для Расмуса Хойлунда может не оказаться. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Манчестер Юнайтед хочет арендовать датчанина на год.

«Красные дьяволы» ожидают получить за своего нападающего около шести миллионов евро. Любой, кто заинтересован в приобретении Хойлунда, также должен будет покрыть его полную зарплату.

Сам Хойлунд не намерен менять клуб. Датчанин видит свое будущее в Манчестере. Возможно, он передумает – представители Милана уже связались с его агентами.

Хойлунд перешел в Манчестер Юнайтед летом 2023 года из Аталанты за 78 миллионов евро. В настоящее время он забил 26 голов в 95 матчах за английский клуб.