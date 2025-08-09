Павел Василенко

Манчестер Юнайтед официально объявил о переходе нападающего РБ Лейпциг Беньямина Шешко. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

По официальной информации, 22-летний словенец подписал контракт с английским клубом до 30 июня 2030 года. Манчестер Юнайтед заплатил за Шешко 85 миллионов евро.

В прошлом сезоне Шешко провел за РБ Лейпциг 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и сделал шесть ассистов.