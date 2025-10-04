Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко подвел итоги матча 3 тура ЧМ-2025 против Парагвая (2:1). Его слова приводит Суспільне.

Тяжело играть через два дня на третий. Но у нас есть ребята, которые в любой момент выйдут и помогут. Мы заметили, что некоторые устали, решили сделать замены и увидели, что хуже от этого не стало.

Приятно, что замены оказались результативными. Мы очень довольны ребятами - и Матвеем Пономаренко, и Максом Деркачем, потому что они вышли на поле мотивированными, с желанием. Судьба наградила их забитыми мячами.

Я не вычислял, на какую команду можем выйти в плей-офф, не знаю. Хочется просто поздравить болельщиков. Эта победа для всех украинцев, для всех, кто нас поддерживает. Мы очень довольны и счастливы. Двигаемся дальше, - рассказал Михайленко.