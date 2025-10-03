Сергей Стаднюк

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира U-20 сборная Украины обыграла Парагвай (2:1) и заняла первое место в своей группе. «Сине-жёлтые» пробились в плей-офф.

После безгольного первого тайма главные события произошли после перерыва. Уже через тридцать секунд после начала второго тайма Деркач, только что выйдя на замену, открыл счет эффектным ударом. Парагвай ответил результативной контратакой, которую завершил Миньо. Однако победу Украине принес Пономаренко, который также после выхода во второй половине встречи точно пробил с дальней дистанции.

Таким образом, сборная Украины остается непобежденной на протяжении невероятного количества матчей на чемпионатах мира U-20. Команда Дмитрия Михайленко после группового этапа увеличила эту серию до 14 игр, сообщает пресс-служба ФИФА.

Панама же традиционно провалила групповой этап. Команда в шестой раз из семи участий покинула турнир именно на этой стадии.