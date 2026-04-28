Киевляне получили техническое поражение 0:3 в матче чемпионата Украины. Решение приняла УАФ.
Контрольно-дисциплинарный комитет жестко наказал столичную команду за грубую ошибку
около 2 часов назад
В матче 27-го тура Второй лиги между Ребелом и Диназом был аннулирован итоговый результат. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет организации. Киевскому клубу присудили техническое поражение со счетом 0:3, тогда как Диназу засчитали техническую победу.
Изначально поединок, который состоялся в Киеве, завершился вничью — 1:1. Однако позже выяснилось, что Ребел нарушил регламент, выпустив на поле футболиста, фамилия которого не была внесена в официальный рапорт арбитра. Именно это стало основанием для рассмотрения дела в КДК УАФ.
По итогам рассмотрения дисциплинарный орган решил присудить Ребелу техническое поражение. Соответственно, Диназ получил техническую победу со счетом 3:0. При этом фамилия футболиста, из-за которого произошло нарушение, в настоящее время не разглашается.
Теперь Ребел остался с 41 очком и опустился на седьмое место группы Б Второй лиги. Диназ, в свою очередь, набрал 13 баллов и поднялся на девятую позицию.
Интересно, что недавно Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ пополнился экс-защитником Шахтера, Днепра и сборной Украины.
