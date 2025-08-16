На днях столичный Локомотив выступил с публичным заявлением о прекращении сотрудничества с тренером академии «железнодорожников» Тарасом Кучером, который перешел работать в Шахтер без ведома бывшего работодателя.

Клуб Второй лиги решил вынести эту историю в публичную плоскость, когда попытки найти понимание оказались безуспешными, а сам тренер склонял своих воспитанников и их родителей к хейту в адрес Локомотива с целью переманить детей в Шахтер.

Директор Локомотива Александр Егоров в комментарии XSPORT рассказал версию клуба об истории с бывшим тренером академии и его деятельности в структуре клуба.

– Александр, как развивалась история с переходом вашего тренера в Шахтер?

– Господин Кучер опекал три возрастные группы: выпускные 2009, 2010 и 2019 гг. Это личная ответственность за 100 детей, которые являются воспитанниками Локо.

Мы об этом узнали извне, что господин Кучер, находясь на контракте с нами, имея бронь от призыва, более двух недель занимался трудоустройством в Шахтер. Прошел собеседование, стажировку и со дня на день должен приступить к обязанностям, при том что он был частью Локомотива.

Если ты хочешь сменить среду – сделай это правильно по отношению к клубу, которому ты отдал 15 лет. Могу привести пример Ивана Галуна, который получил приглашение работать в Вересе, заблаговременно сообщил, получив выгодное для себя предложение.

– Локомотив предпринимал попытку решить это внутри клуба?

– Я пригласил господина Кучера на разговор. Я хотел понять логику его решения, мотивируя это гипертоническим кризисом после проигрыша чемпионата Арсеналу. Чтобы не получить инфаркт или инсульт, пойти работать в комфортные условия. Шахтер несколько раз выходил с предложением, после чего Тарас согласился.

Что мы в итоге получили? Переход за нашей спиной, подстрекательство Кучером и вторым тренером Евгением Наумцом детей старшей группы, которые с подачи тренера начали хейтом поливать клуб, а руководство клуба – это никто и ничто. Отсюда напрашивается вывод, что годами Тарас Кучер строил внутри клуба свой анклав за счет Локомотива.

Все это время Кучер в глазах родителей показывал себя недооцененным тренером, работу которого ставят ни во что, хотя это далеко не так. Нам говорят, что мы принудительно гоняем детей на матчи первой команды во Второй лиге, но, на мой взгляд, это твоя обязанность смотреть и анализировать, как нужно работать, чтобы достичь профессионального футбола.

– Что произошло дальше?

– Ребята выпускного класса начали оставлять негативные комментарии в Instagram, а родители поливали нас в Facebook. Мы понимаем, что они были подстрекаемы тренерами, которые изложили свою версию нашего разговора.

– Как проходила встреча руководства клуба с тренерами и родителями?

– Я вместе со спортивным директором, директором по развитию Локо встретились с Кучером и Наумцом, которые началивести агрессивную риторику против клуба с намеком, что мы должны быть им благодарны, если останемся и останутся дети. Далее разговор приобрел эмоциональный характер, и стало понятно, что с этими людьми мы не можем идти дальше, даже если команды 2009 и 2010 гг. мы потеряем.

Нас возмутила такая поведение, после чего мы вышли из переговоров. В нашем закрытом чате с тренерами я рассказал всю ситуацию и очень разочарован тем, что вместо цивилизованного прощания началось подстрекательство детей, родителей, подвергая клуб негативу. Я написал, что Кучер в этой ситуации поступил как настоящий подонок, который повернулся к Локомотиву спиной, втягивающий нас в скандал.

Тарас Кучер – «золотой» тренер, для которого золото только в виде купюр. Две недели устраивается в новую академию, при этом качает своих игроков против Локо и рассказывает байки, чтобы выглядеть жертвой.

Вместе с помощником собрал собственный «корпус хейта», где клуб – это «никто», а они – «мессии». Проблема только одна – когда мы встретились с родителями и детьми, правда вылезла. Команда 2010-го вернулась в полном составе. А байки тренера рассыпались, как его моральные принципы.

– В Шахтере знали о неурегулированных отношениях тренера с Локомотивом?

– Я говорил с директором академии Шахтера Александром Алексеевым. По его словам, сам Кучер напросился пройти стажировку на должность тренера 2012 года. Я не совсем понял это решение, но я согласился отпустить тренера при условии, что переход будет плавным для команды. Найти слова, чтобы сохранить команду 2019 года. Меня заверили, что командой будет заниматься помощник, а в свободное от работы в Шахтере время Кучер хотел быть причастен к этим детям.

Мы не были готовы на это пойти, поскольку это является нарушением контракта Кучера с Шахтером, а его помощника мы считаем недостаточно компетентным, чтобы предложить контракт тренера академии.

– Санкции по отношению к бунтовщикам будут применяться?

– Как бы ни складывались обстоятельства, бренд и эмблема Локомотива должны быть святыми. Если ты так себя ведешь по отношению к родному клубу, это большой сигнал для других команд, если футболист при первой же возможности начнет раскачивать ситуацию и может так же поступить по отношению к новой команде.

– О улучшении условий в Локомотиве речь не шла?

– Мы не можем здесь конкурировать с топовыми академиями, которые одевают все команды, кормят три раза в день. Большинство расходов мы покрываем за счет родителей.

Мы пережили войну, обстрелы, восстановили стадион, дали детям форму, инвентарь и автобусы. И даже детям из социально уязвимых семей – бесплатно. А он из таких... брал деньги.

– Как в клубе планируют выйти из ситуации?

– Среди родителей были заинтересованные выслушать обе стороны, так как 3 возрастные группы остались без тренера за 2 недели до начала чемпионата. Сейчас в авральном режиме мы ведем переговоры с потенциальными кандидатами. Исходя из того, как дети реагируют на новости. Мы хотели, чтобы Кучер вприсутствии нас и родителей с детьми объяснил свое решение перейти в Шахтер. А мы объяснили родителям, что эти 3 команды мы не будем закрывать, а найдем возможность их существования.

Господин Кучер не объяснял родителям, сколько клуб вкладывает сил и ресурсов, чтобы Локомотив выжил в это время, поддерживая профессиональные команды, дубль. 2 августа мы выдали 400 комплектов формы, купили мячи, инвентарь, обновили автобусный парк. Да, это б/у, но это крайне комфортно. Оплатили командам Кучера поездки на турниры не за счет УЗ, а средствами меценатов. После прилета по стадиону мы могли повторить судьбу Десны и многих украинских клубов, которые закрылись.

– Насколько далеко Локомотив готов идти в защите интересов клуба?

– Мы готовы отбросить всю эту грязь и простить детей, дали возможность господину Кучеру вернуть себе лицо, перейти к диалогу с Шахтером, направили письмо в УАФ и Комитет этики и честной игры. Именно в таких случаях и проверяются на адекватность людей.

Для нас Кучер – всё. Точка.

Человек, для которого главное – личная выгода, а не дети или клуб. Мы закрыли эту страницу. И советуем Шахтеру: следите, чтобы у вас не выросла персональная «школа Кучера» – иначе «футбольная драма» гарантирована.

