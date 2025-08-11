Главный тренер Кудривки Василий Баранов в интервью рассказал, как новичок УПЛ готовился к заключительному поединку 2 тура УПЛ против Зари после ошеломительного дебюта, обыграв Александрией.

– Василий Анатольевич, Кудривка будет закрывать 2 тур УПЛ матчем против Зари, которая вам не чужая. Присутствует волнение?

– Этот клуб очень много мне дал. Я начинал в Заре футболистом и много лет проработал тренером в структуре клуба. Мы не будем отходить от своей игры. Я очень уважаю Виктора Анатольевича, который вернулся в клуб и уверен, что ему по силам перезапустить свою карьеру.

Конечно, класс исполнителей отличается от того, который был в первую каденцию. Интересно будет посмотреть, каким курсом пойдет команда после сборов. Есть классная молодежь, легионеры хорошего качества.

– Интересно будет проверить себя рядом с Виктором Скрипником? У кого могли учиться?

– Я старался не пропускать ни одной тренировки Виктора Анатольевича. Когда я был приглашен в Ворсклу U-19, то мы старались строить игру под первую команду, чтобы переход молодых игроков проходил естественным путем.

– Чем жила Кудривка после исторического дебюта в УПЛ?

– Все были рады, волнение прошло. Есть четкое понимание, что следующие соперники будут относиться к нам более серьезно. В свою очередь, нам нужно будет подтверждать этот уровень. Могут быть удачные игры и не очень. Силу Кудривки мы поймем только на длинной дистанции. Мы постараемся, чтобы команда была готова к возможному спаду и быстро преодолела этот этап.

Много звонков и поздравлений получили, но нужно не забывать, что сезон только начался. Дальше будет сложнее и нужно быть готовым к этому.

– Просматривали матчи Александрии с Партизаном при подготовке?

– Мне понравились эти два матча. Как они играли на атаку, высоко прессинговали. Очень быстрые футболисты, создали множество моментов. Так же у них было множество проблем. На теориях обратили внимание, что при позиционной игре рука Ротаня тут прослеживается в начальной стадии атак. Не очень качественный переход из обороны в атаку, большие разрывы между линиями, игроки Александрии оставляют зоны и не успевают возвращаться назад. Этим мы и воспользовались, забив 2 гола на переходной фазе, запрессинговав Александрию.

– Сложная логистика Александрии стала вашим союзником?

– Два психологически тяжелых матча в еврокубках, почти 30 часов в дороге не могли не сказаться на Александрии, два удаления и много факторов того дня были на стороне Кудривки. Когда они с первых минут начали атаковать, мы понимали, что весь матч играть в таком темпе будет тяжело. Мы выдержали. Никто не знает, как мы бы отреагировали, если пропустили первыми...

– Когда команда поняла, что может навязать свой футбол?

– Когда Сторчоус в первом тайме имел свой момент ударом головой. Я увидел, что ребята начали действовать смелее и больше давить на соперника. Понятно, что бросались в глаза ошибки в простых ситуациях, за которые могли быть наказаны. В УПЛ команды не дадут тебе много времени думать. Нужно делать все быстрее.

– Большой контраст с Первой лигой?

– В Первой лиге больше борьбы, интенсивности. В УПЛ все то же самое, но на больших скоростях.

– Кроме дубля Сторчоуса стоит отметить и возвращение Евгения Морозка после долгого перерыва. Этот всплеск может стать толчком для чего-то большего?

– Покажет только время. Нужна стабильность на дистанции. Хочется верить, что Женя сможет перезапустить свою карьеру в Кудровке и нам помочь.

– Президент Кудровки Роман Солодаренко был в заявке на первый матч сезона, однако он наблюдал за игрой с трибуны, а не с скамейки. Как прокомментируете?

– Роман Васильевич сейчас решает другие дела. Он держит себя в форме. Знаю, что много забивал за Кудровку на любительском уровне. Он понимает, какие у нас требования к игрокам, и его дебют все еще впереди. Он всегда рядом с командой и делает все возможное, чтобы Кудровка соответствовала уровню УПЛ.

– Кудровка не может проводить свои матчи дома, но не каждый клуб может похвастаться достойной поддержкой...

– Благодарны руководству клуба, которые делают все возможное, чтобы команда не оставалась без поддержки, пока мы играем в Киеве. Ребятам очень приятно играть при такой поддержке. Болельщика не обманешь, и это дополнительно стимулирует нас выкладываться на максимуме. Будем стараться в каждой игре демонстрировать такой уровень.

Мы представляем Черниговщину, и в это время очень важно, что мы играем в УПЛ, ФК Чернигов вернулся в Первую лигу. Так же Кудровка имеет свою академию в Ирпене, и мы своим примером показываем, как футбол может быть социальным явлением для общества, поощряя болельщиков и молодое поколение. Мы строим долгосрочный проект.

– Хватит эмоционального запаса Кудровке до паузы на сборные в сентябре?

– Это будет показатель, как мы справимся с более подготовленными соперниками.

– Как оцениваете трансферную кампанию Кудровки?

– Работа началась сразу после плей-офф с Ворсклой. Усиление было нужно с прицелом на опыт игры в УПЛ, имея желание и мотивацию, а не просто отбывать номер. 5-6 новых игроков в каждую линию было необходимо. Эту задачу мы несколько перевыполнили (улыбается).

Очень много кандидатов пересмотрели. Анализировали, что каждый отдельный футболист может дать клубу. Вопрос заключался в наших возможностях и желании игроков присоединиться к Кудровке. Очень неплохие игроки могли бы быть у нас, но финансово мы не могли их потянуть. Я понимаю, что сейчас Кудровка выглядит чем-то непонятным и с определенной репутацией. Нужны были не только игроки с опытом, но и молодежь под наш динамичный футбол.

– Думаю, не один клуб УПЛ хотел видеть в команде Ивана Лосенка и Олега Пушкарёва, которые проявили себя в Ингульце. Сложно было договориться с Шахтером о аренде?

– Они были в моем списке с самого начала. Это молодые ребята, которые за прошлый сезон обкатались в УПЛ и с этим опытом точно нам помогут, а мы, в свою очередь, дадим возможность дальше расти на взрослом уровне. Мы рады, что Иван и Олегиграть за Кудривку.

– Наиболее известными новобранцами можно считать Андрея Тотовицкого и Дениса Безбородько. Как удалось их убедить?

– Переговоры со всеми футболистами вело руководство. Я был причастен уже в процессе подписания контрактов. Приехав в тренировочный лагерь, я убедился, что Андрей и Денис хотят играть. Это тот случай, когда не финансовая сторона играет роль, а просто получение удовольствия от футбола.

Понятно, что кондиции далеки от оптимальных и наша задача максимально быстро помочь им набрать форму. Мы обсудили, что за старые заслуги никому место в стартовом составе не гарантировано. Кто лучше будет готов – тот и будет играть.

– Приглашение Дениса Нагнойного - ваша инициатива?

– Я знаю Дэна с 16 лет по работе в структуре Зари. Парень с хорошим футбольным интеллектом, но тяжелая травма выбила его на год. Он нам очень помог в первой игре. Прошел с нами сборы. Осталось лишь подтянуть игровые кондиции.

– Новые игроки пополнят состав Кудривки?

– Мест в заявке А практически не осталось. Если и возможны подписания, то игроков из списка Б.

– По слухам с Кудривкой тренируется Алексей Гусев из Динамо. Какова его дальнейшая судьба?

– У Алексея есть технические качества, скорость, выносливость, но переход во взрослый футбол у всех проходит по-разному. Надеемся, что ему удастся себя проявить.

– Как проходило ваше тренерское становление?

– Юрий Григорьевич Коваль, будучи спортивным директором академии, доверил мне детскую команду, с которой я работал. Он часто собирал всех тренеров всех групп и проводил для них практические семинары. Можно сказать, что обучаясь на лицензию тренера, я получил тот набор знаний, который помог получить категории С и В. Юрий Владимирович Дудник, работая в его штабе, хотел играть в комбинационный футбол. К этому добавились современные тенденции, от которых мы никак не можем шарахаться. Вспомните, когда начала набирать обороты Барселона при Гвардиоле, Клопп с его агрессивным прессингом и игрой в переходных фазах.

– Кудривка – ваша первая команда во взрослом футболе. Специфика работы с молодежью и сформированными игроками глобально отличается?

Придя во Вторую лигу, я не хотел сидеть весь матч обороняясь и с одной контратаки забить гол. Для меня это печальный результат, когда выигрываешь с двумя-тремя ударами по воротам. Очень важны принципы игры на мяче и против него. Но не забывать о том, какие игроки у тебя под рукой, чтобы игра не шла в минус результату.

– На молодежном уровне мы старались играть от себя, не смотря на результат. Все, кто знал нас по U-19, могут подтвердить, что с Ворсклой и Зарей при мне легко не было. Те же принципы игры я перенес с собой во взрослый футбол. На это ушло 14 лет в юношеском футболе, но я получил колоссальный опыт, который мне помогает двигаться вперед.

Работая в Заре U-19, мы ни от кого не закрывались, старались играть на равных с лучшими командами. Шахтер несколько лет не мог нас обыграть. Динамо за счет наших слабых мест могло нас обыграть, но наши игрокипрогрессировали и большинство из них нашли себя во взрослом футболе: Кисиль, Сапутин, Смиян, Нагнойный, Алефиренко и так далее. Ты не можешь играть в что-то одно, нужно быть вариативным и знать, как играть в разных игровых сценариях.

В молодежке Ворсклы больше требовали результата. Руководителей не сильно интересовали цифры, как место в итоговой таблице. А когда я покинул клуб и дела пошли не лучшим образом, руководители начали оперировать теми данными, которые мы показывали, но тогда это их не интересовало.

Если описать мое видение футбола – забить на гол больше соперника.

– Как вам сегодняшний уровень команд УПЛ?

– Многие команды поменяли тренеров. Множество факторов будет влиять на результат в первых турах. Но делать какие-то выводы сейчас поспешно по первым турам. Все будут стараться как можно меньше терять очков.

Если мы берем прошлый сезон, классную работу сделал Ротань в Александрии. Шовковский не проиграл ни одной игры чисто украинцами – это заслуживает уважения. Мне импонирует подход Лупашко, который гнет свою линию вопреки шквалу критики и не боится играть в свой футбол с соперниками.