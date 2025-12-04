Сергей Разумовский

В 31-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле сыграл вничью с Вест Хэмом.

Команда Рубена Аморима с первых минут захватила инициативу, контролируя мяч и создавая больше моментов у ворот Вест «молотобойцев». Хозяева имели преимущество по владению, количеству ударов и попаданий в створ, что подтверждалось и статистикой ожидаемых голов по модели xG. Логичным итогом такого давления стал гол Далота на 58-й минуте, когда защитник Манчестер Юнайтед удачно подключился к атаке и открыл счет в матче.

После пропущенного мяча Вест Хэм добавил в активности впереди, однако манкунианцы продолжали выглядеть острее в атаке и создавать больше потенциально опасных моментов. Но несмотря на статистическое преимущество, команда не смогла снять вопрос о победителе вторым голом, за что была наказана в конце встречи: на 84-й минуте Магасса воспользовался своим шансом и сравнял счет. В итоге матч завершился со счетом 1:1, где по игре хозяева выглядели лучше, но гости сумели вырвать ничью в конце поединка.

Манчестер Юнайтед набрал 22 очка и оторвался лишь на один балл от десятого Эвертона украинца Виталия Миколенко. Вест Хэм (12) остался в зоне вылета.

АПЛ, 14-й тур

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:1

Голы: Далот, 58 – Магасса, 84

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Мазрауи, Гевен (Йоро, 46), Шоу (Мартинес, 88), Диалло, Каземиро, Фернандеш, Далот (Доргу, 68), Мбемо, Кунья (Угарте, 78), Зиркзе (Маунт, 78)

Вест Хэм: Ареоля, Ван-Биссака, Мавропанос, Тодибо, Диуф, Магасса, Поттс (Ирвинг, 83), Боуэн, Соучек, (Канте, 83) Фернандеш, Уилсон (Килман, 87)

Предупреждения: Гевен (8) – Диуф (37), Ван-Биссака (79)

