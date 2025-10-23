Клопп: «В МЮ хотели просто собрать топ-игроков и верили, что всё заработает. О футболе не было сказано ни слова».
Немецкий тренер объяснил, почему не возглавил Красных Дьяволов
около 1 часа назад
Бывший наставник Ливерпуля Юрген Клопп вспомнил, как много лет назад имел возможность возглавить Манчестер Юнайтед, однако решил отказаться. По словам специалиста, атмосфера во время переговоров не соответствовала его футбольной философии.
– Мне не понравились некоторые люди, с которыми я общался тогда. Они выглядели как клуб, который просто хочет купить всех, кого пожелает. Я сидел и думал: ага… Это не мой проект. Я не чувствовал, что это мое.
Мне упоминали о возвращении Погба. Он отличный игрок, но такие идеи обычно не срабатывают. Или о Роналду… Да, он один из лучших в мире, вместе с Месси, но и это возвращение не помогло. Они хотели просто собрать топ-игроков и верили, что все заработает. О футболе не было сказано ни слова, – рассказал Клопп в подкасте Diary of a CEO.
Юрген Клопп возглавил Ливерпуль в октябре 2015 года, проработав с клубом почти девять лет. Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов и чемпионат Англии. В настоящее время немецкий специалист работает в системе футбольного проекта Red Bull.