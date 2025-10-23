Бывший наставник Ливерпуля Юрген Клопп вспомнил, как много лет назад имел возможность возглавить Манчестер Юнайтед, однако решил отказаться. По словам специалиста, атмосфера во время переговоров не соответствовала его футбольной философии.

– Мне не понравились некоторые люди, с которыми я общался тогда. Они выглядели как клуб, который просто хочет купить всех, кого пожелает. Я сидел и думал: ага… Это не мой проект. Я не чувствовал, что это мое.

Мне упоминали о возвращении Погба. Он отличный игрок, но такие идеи обычно не срабатывают. Или о Роналду… Да, он один из лучших в мире, вместе с Месси, но и это возвращение не помогло. Они хотели просто собрать топ-игроков и верили, что все заработает. О футболе не было сказано ни слова, – рассказал Клопп в подкасте Diary of a CEO.