Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал слухи о своем возможном возвращении на пост главного тренера Ливерпуля. Он руководил командой с 2015 по 2024 год, добившись с ней наибольших успехов в истории клуба последних десятилетий.

— Я уже говорил, что больше никогда не буду работать в Английской Премьер-лиге, если только не пойдет речь о Ливерпуле. Так что, теоретически мое возвращение возможно, — отметил Клопп в подкасте Diary Of A CEO.

Под руководством Клоппа Ливерпуль завоевал чемпионство Англии, победу в Лиге чемпионов, а также выиграл Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Суперкубок страны и два Кубка английской лиги.

После завершения своего девятилетнего периода работы на «Энфилде» Клопп взял паузу в тренерской деятельности, вместо этого сейчас Юрген работает в структуре компании Ред Булл.