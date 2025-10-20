После серии из четырех поражений подряд и неудачи в поединке Ливерпуль – Манчестер Юнайтед (1:2), бывший наставник красных Юрген Клопп выступил с комментарием, в котором выразил полную поддержку команде.

Исаак – фантастический нападающий. Виртц – невероятный талант, и всем придется взять свои слова обратно, если они его недооценивали. Экитике – исключительный игрок.

Состав Ливерпуля очень, очень, очень сильный. Если бы молодой центральный защитник Джованни Леони не получил травму, этот состав был бы идеальным. Два отличных левых защитника, отличный защитник справа.

Так что переживать за Ливерпуль не стоит. С ним все будет в порядке, – сказал Клопп в эфире ютуб-канала The Diary Of A CEO.