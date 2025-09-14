13 сентября украинский нападающий Артем Степанов не попал в заявку основной команды Нюрнберга на матч Второй Бундеслиги, поэтому вышел на поле в составе дубля.

Игра за Нюрнберг-2 стала для него успешной: в гостевом матче против Вюрцбургер Киккерс форвард помог избежать поражения.

На 76-й минуте Степанов хладнокровно реализовал пенальти и установил окончательный счет встречи – 1:1.

Немецкая региональная лига. четвертый тур, 13 сентября

Вюрцбургер Киккерс – Нюрнберг-2 – 1:1

Голы: Бонга, 52 – Степанов, 76 (пен.)

В этом сезоне футболист провел пять матчей за первую команду Нюрнберга (241 игровая минута) и отметился одним забитым мячом.

Ранее Полісся одержало минимальную победу над Кривбасом.