Степанов отметился спасительным голом за дубль Нюрнберга
Украинский нападающий реализовал пенальти
около 1 часа назад
Артем Степанов/фото: Нюрнберг
13 сентября украинский нападающий Артем Степанов не попал в заявку основной команды Нюрнберга на матч Второй Бундеслиги, поэтому вышел на поле в составе дубля.
Игра за Нюрнберг-2 стала для него успешной: в гостевом матче против Вюрцбургер Киккерс форвард помог избежать поражения.
На 76-й минуте Степанов хладнокровно реализовал пенальти и установил окончательный счет встречи – 1:1.
Немецкая региональная лига. четвертый тур, 13 сентября
Вюрцбургер Киккерс – Нюрнберг-2 – 1:1
Голы: Бонга, 52 – Степанов, 76 (пен.)
В этом сезоне футболист провел пять матчей за первую команду Нюрнберга (241 игровая минута) и отметился одним забитым мячом.
