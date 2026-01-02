Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью дал высокую оценку выступлениям украинского защитника Арсения Батагова.

По словам именитого португальского специалиста, именно Батагов является сильнейшим центральным защитником, которого он видел в чемпионате Турции. Руководство лиссабонского клуба уже работает над возможным переходом украинского центрбека, сообщило Sabah Spor.

В этом сезоне Арсений Батагов сыграл 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

