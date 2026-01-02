Моуринью назвал украинца лучшим игроком чемпионата Турции и хочет его подписать
Португалец в восторге от Батагова
10 минут назад
Арсений Батагов/фото: Трабзонспор
Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью дал высокую оценку выступлениям украинского защитника Арсения Батагова.
По словам именитого португальского специалиста, именно Батагов является сильнейшим центральным защитником, которого он видел в чемпионате Турции. Руководство лиссабонского клуба уже работает над возможным переходом украинского центрбека, сообщило Sabah Spor.
В этом сезоне Арсений Батагов сыграл 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
