Трабзонспор не намерен продавать или отдавать в аренду украинского центрального защитника Арсения Батагова. Руководство турецкого клуба заняло жесткую позицию относительно будущего футболиста на фоне кадровых трудностей в линии обороны.

Как сообщает Günebakış Haber, в клубе решили не рассматривать никакие предложения относительно Батагова. Причиной такого решения стали постоянные проблемы с надежностью защитной линии, из-за чего украинец рассматривается как важный элемент состава.

Ранее в медиа появлялась информация об интересе к Батагову со стороны Бенфики, которая якобы уже начала переговоры с Трабзонспором о возможном трансфере. Однако турецкий клуб не пошел на контакт.

Также сообщается, что Трабзонспор отклонил запрос от Наполи, который активно следил за украинским защитником и рассматривал вариант его подписания.