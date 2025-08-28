Украинский клуб Первой лиги ЮКСА Тарасовка получил техническое поражение в Кубке Украины из-за выхода на поле футболиста, не внесенного в официальную заявку на матч.

На 46-й минуте встречи вместо бразильца Педро Аксио появился парагвайский легионер Пабло Рамон Кастро Гонсалес. Однако он не был заявлен на игру и не имел права участвовать в поединке.

Напомним, что команда из Киевской области одержала выездную победу над винницкой Нивой со счетом 3:1 в матче 1/32 финала турнира.

После рассмотрения дела Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ признал факт нарушения регламента. В итоге ЮКСА засчитано техническое поражение 0:3, Нива одержала победу с тем же счетом, а сам клуб из Тарасовки был исключен из текущего розыгрыша Кубка Украины сезона-2025/26.