В понедельник, 25 августа, состоятся последние пять матчей 1/32 финала Кубка Украины сезона 2025/26.

13:00 – Реал Фарма (Одесса) – Нива Тернополь

14:00 – Чайка (Петропавловская Борщаговка) – Лесное (Киев)

15:30 – Диназ (Вышгород) – Агробизнес (Волочиск)

15:30 – Атлет (Киев) – Чернигов

15:30 – Полесье-Ставки – Ребел (Киев)

Текущий розыгрыш Кубка Украины стал уже 34-м в истории и начался 8 августа. Всего участие принимают 68 команд: 47 профессиональных (16 из Премьер-лиги, 16 из Первой и 15 из Второй лиги) и 21 любительский коллектив — наибольшее количество любителей за последние годы.

Соревнование проходит в формате один матч — один результат: без матчей-ответов и дополнительного времени. В случае ничьей победитель определяется в серии пенальти.

Вчера, в центральном матче воскресной программы Металлист 1925 обыграл Оболонь.