Клуб Серии А был готов заплатить Динамо за защитника бело-синих Дениса Попова 5-6 млн евро с бонусами.

Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что в Удинезе рассматривали вариант с трансфером Попова.

«Мои итальянские источники рассказали интересную историю, что Удинезе на самом деле, ну, или было близко, или предлагало на уровне разговоров сумму порядка 5-6 млн за Попова.

Но половина этой суммы – это была фиксированная цифра, другая половина бонусы и плюс ещё, кажется, 25 или 30% от следующего трансфера.

И это могло быть реальностью вот в последние дни трансферного окна для Европы, но я думаю, что руководство Динамо не пошло бы на этот трансфер, учитывая ситуацию, что нет или на тот момент, скажем так, не было замены», – отметил Спиваковский в программе ТаТоТаке.