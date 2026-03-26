УЕФА официально объявил о санкциях в отношении лиссабонской Бенфики по итогам инцидентов в матчах плей-офф Лиги чемпионов против мадридского Реала. Основной причиной наказания стало расистское поведение болельщиков португальского клуба.

Дисциплинарный орган наложил на Бенфику штраф в размере 40 тысяч евро за дискриминационные крики фанатов в адрес звезды Реала Винисиуса Жуниора. Кроме финансовых санкций, на клуб наложено условное наказание в виде частичного закрытия стадиона на 500 мест во время следующего домашнего матча в еврокубках с испытательным сроком на один год.

Также лиссабонцам придется выплатить дополнительные штрафы: 8 тысяч евро за использование лазерных указок и 25 тысяч евро за бросание предметов на поле. Помощник главного тренера Бенфики Педро Луис Феррейра Машаду получил одноматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение.

Напомним, конфликт возник во время первой встречи команд 17 февраля, когда Винисиус Жуниор пожаловался арбитру на расистские оскорбления со стороны трибун и игрока лиссабонцев Джанлуки Престианни. Последний также был отстранен от участия в матче-ответе.

Реал оставил Бенфику за бортом Лиги чемпионов.