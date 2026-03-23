Реал с дублем Винисиуса и Луниным в составе обыграл Атлетико в мадридском дерби
За «матрасников» забили Лукман и Молина
Реал в мадридском дерби обыграл Атлетико в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги.
Первый тайм завершился в пользу матрасников — Адемола Лукман реализовал свой шанс. Начало второй половины встречи осталось за Реалом — Винисиус Жуниор сравнял счет с пенальти, а через три минуты Федерико Вальверде вывел хозяев вперед.
Атлетико отыгрался благодаря удару Науэля Молины в девятку, но вскоре Винисиус оформил дубль, установив окончательный счет.
В конце матча Реал остался вдесятером из-за удаления Вальверде.
Андрей Лунин защищал ворота сливочных на протяжении всего поединка.
Примера. 29-й тур
Голы: Винисиус Жуниор, 52, пен., 72, Вальверде, 55 – Лукман, 33, Молина, 66
Удаление: Вальверде, 77
После 29 туров Реал имеет 69 очков и занимает второе место в Примере. Атлетико с 57 баллами идет на четвертой позиции.
