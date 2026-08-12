Сергей Разумовский

Канадский Монреаль объявил о подписании чилийского вингера Алексиса Санчеса. 37-летний футболист присоединился к клубу МЛС на правах свободного агента.

¡Bienvenido, Alexis! 🇨🇱



Le CF Montréal fait l'acquisition d’Alexis Sánchez à titre de joueur désigné >>> https://t.co/T9omkYtJPQ



CF Montréal signs Alexis Sánchez as a Designated Player >>> https://t.co/NL1Jus33ID



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Санчес подписал контракт по правилу назначенного игрока. Его заработная плата не будет учитываться в общей потолочной зарплате МЛС. По данным Transfermarkt, сделка рассчитана до конца июня 2027 года. Также контракт содержит опцию продления еще на один сезон.

Последним клубом Санчеса была Севилья, которую он покинул летом после одного сезона. В прошлой кампании чилиец провел 30 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Монреаль станет двенадцатым клубом в профессиональной карьере Санчеса. Ранее он выступал за Арсенал, Манчестер Юнайтед, Барселону, Интер, Удинезе, Марсель, Ривер Плейт, Коло-Коло и Кобрелоа.

В составе Монреаля также играет украинский вингер Геннадий Синчук.